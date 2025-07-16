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16 июля 2025 в 14:43

Беременные студентки будут получать повышенное пособие

Сенаторы одобрили увеличение пособий для беременных студенток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет Федерации одобрил закон о повышении размера пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток. Теперь выплата будет соответствовать величине регионального прожиточного минимума. Соответствующее решение было принято в рамках 594-го заседания 16 июля, передает ТАСС.

Речь идет только о девушках, которые учатся в университете на очной форме, либо в учреждениях дополнительного профессионального образования или научных организациях. В настоящее время студентки получают пособие в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. Итоговая сумма, с учетом средней стипендии. составляет от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что увеличенное пособие девушки смогут получать с 1 сентября 2025 года. По ее словам, размер выплаты будет достигать 90 тысяч рублей.

Тем временем стало известно, что в России до 1 млн рублей планируется увеличить налоговый вычет по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми. Соответствующие поправки Минфин подготовил в Налоговый кодекс.

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