Беременные студентки будут получать повышенное пособие

Совет Федерации одобрил закон о повышении размера пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток. Теперь выплата будет соответствовать величине регионального прожиточного минимума. Соответствующее решение было принято в рамках 594-го заседания 16 июля, передает ТАСС.

Речь идет только о девушках, которые учатся в университете на очной форме, либо в учреждениях дополнительного профессионального образования или научных организациях. В настоящее время студентки получают пособие в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. Итоговая сумма, с учетом средней стипендии. составляет от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что увеличенное пособие девушки смогут получать с 1 сентября 2025 года. По ее словам, размер выплаты будет достигать 90 тысяч рублей.

Тем временем стало известно, что в России до 1 млн рублей планируется увеличить налоговый вычет по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми. Соответствующие поправки Минфин подготовил в Налоговый кодекс.