Новые законы с 1 августа 2025 года: штрафы, пенсии, борьба со спамом

Новые законы с 1 августа 2025 года: штрафы, пенсии, борьба со спамом

С 1 августа 2025 года в нашем государстве заработают новые законы, которые затронут разные сферы жизни — от налогового регулирования и правил дорожного движения до социальных выплат и бизнеса. Давайте разберем ключевые изменения, которые появятся в российском законодательстве в последний летний месяц.

Повышение пенсий и пособий: кому удвоят выплаты?

Социальная сфера — одна из ключевых, где ощутимы изменения законов с 1 августа. Согласно данным Совета Федерации, с этой даты рост пенсий коснется двух категорий граждан.

Люди, перешагнувшие рубеж в 80 лет, с августа станут получать удвоенную выплату — 17 815,40 ₽ в месяц. Перерасчет производится автоматически, без заявлений.

Автоматически повысят пенсии с 1 августа и работающим пенсионерам. За 2024 год будет начислено до 3 пенсионных баллов.

Помимо помощи пенсионерам, с 1 августа 2025 года стартуют и свежие семейные выплаты.

Для многодетных семей, которые живут на федеральной территории «Сириус», — хорошие новости. За каждого из детей положено 10 000 рублей раз в год. Эти средства советуют потратить на форму, учебные принадлежности.

Семьям, оформившим единое пособие на детей в августе прошлого года, предстоит его переоформление в конце этого лета. Напомним, что выплаты назначаются сроком на один год, после чего требуется продление.

«Сириус», Сочи Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Перечислим ключевые нововведения.

Когда доход семьи упадет до МРОТ, пособия возможно увеличить с 50% до 75% или даже до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Вводится новое требование: каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не менее четырех МРОТ (89 760 рублей за 12 месяцев при МРОТ 22 440 рублей).

Жители новых регионов освобождаются от требования по минимальному доходу.

Исключения предусмотрены для граждан, не работавших по уважительным причинам, включая беременность и уход за ребенком.

Улучшение для растущих семей: если пособие уже оформлено на других детей, а в августе родится еще один, то выплату на малыша назначат автоматически — никаких новых заявлений не требуется. Размер будет тот же, что и на других детей семьи.

Новые правила для водителей: штрафы станут больше?

Автомобилистов ждут существенные корректировки в правилах дорожного движения и практике применения санкций. Новые законы с 1 августа 2025 года вводят ключевое изменение в части оплаты штрафов.

До того была возможность оплатить только половину суммы штрафа в первые 20 дней. А теперь время, когда действует льгота, увеличено до месяца, но и размер скидки снижен — он составит лишь 25%. Приведем пример, чтобы было понятно.

Вы получили штраф в 3000 рублей.

Как было раньше: при быстрой оплате достаточно внести 1500 рублей.

Как сейчас: оплатить придется 2250 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом увеличиваются и базовые суммы штрафов. К тому же автомобилисты, систематически пренебрегающие ПДД, столкнутся с ужесточенными санкциями.

За неоднократные нарушения водителей ожидают не только существенные денежные взыскания, но и лишение водительского удостоверения.

Изменилась схема распределения денежных средств, поступающих от нарушителей ПДД. С конца лета эти финансовые потоки по большей части будут поступать напрямую в бюджеты регионов. На эти деньги собираются ремонтировать дорожное покрытие, ставить светофоры, улучшать переходы. Часть штрафных сборов все же отправится в федеральный бюджет.

Изменения в налоговом законодательстве и делопроизводстве

Бухгалтеры и бизнесмены столкнутся с несколькими важными нововведениями.

С 1 августа 2025 года при сдаче любой отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды через представителя (не руководителя организации) становится обязательным использование только машиночитаемой доверенности. Это доверенность, сформированная и подписанная электронной подписью доверителя через специальный сервис ФНС России.

Новые требования к Универсальному передаточному документу (УПД) вводятся с 1 августа 2025 года. Они ужесточают правила его оформления и обмена между контрагентами, что должно повысить прозрачность и снизить риски ошибок в налоговом учете.

Как новые законы повлияют на бизнес?

Для предпринимательского сообщества августовские нововведения несут не только новые возможности, но и обязательства.

С 1 августа по закону хозяйственное общество с одним участником получит право выступать единственным учредителем другого ООО или АО. Данное нововведение отменяет действующий сейчас запрет на такую структуру бизнеса, закрепленный в ГК РФ.

Закон содержит и другие важные изменения с 1 августа. Решения единственного акционера по вопросам общего собрания не требуют удостоверения, если иное не предусмотрено уставом компании. Данное положение распространяется на ситуации, когда акционер владеет всеми голосующими акциями общества.

Изменения в налоговом законодательстве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

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Автоматически анализировать все закупки. Быстро получать информацию из систем госорганов и от юрлиц.

Сокращать количество запросов, направляемых антимонопольным органом.

Закон о внедрении новой системы вступит в силу с 1 августа 2025 года.

Самолеты, игрушки, банковские карты: что еще изменится с 1 августа

Это, разумеется, не все изменения, что начнут действовать в последний летний месяц.

Новые законы с 1 августа 2025 года затрагивают разные сферы жизни. Кратко перечислим, о чем идет речь.