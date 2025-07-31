Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 11:25

Новые законы с 1 августа 2025 года: штрафы, пенсии, борьба со спамом

Повышение пенсий с 1 августа 2025 года Повышение пенсий с 1 августа 2025 года Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С 1 августа 2025 года в нашем государстве заработают новые законы, которые затронут разные сферы жизни — от налогового регулирования и правил дорожного движения до социальных выплат и бизнеса. Давайте разберем ключевые изменения, которые появятся в российском законодательстве в последний летний месяц.

Повышение пенсий и пособий: кому удвоят выплаты?

Социальная сфера — одна из ключевых, где ощутимы изменения законов с 1 августа. Согласно данным Совета Федерации, с этой даты рост пенсий коснется двух категорий граждан.

  • Люди, перешагнувшие рубеж в 80 лет, с августа станут получать удвоенную выплату — 17 815,40 ₽ в месяц. Перерасчет производится автоматически, без заявлений.

  • Автоматически повысят пенсии с 1 августа и работающим пенсионерам. За 2024 год будет начислено до 3 пенсионных баллов.

Помимо помощи пенсионерам, с 1 августа 2025 года стартуют и свежие семейные выплаты.

Для многодетных семей, которые живут на федеральной территории «Сириус», — хорошие новости. За каждого из детей положено 10 000 рублей раз в год. Эти средства советуют потратить на форму, учебные принадлежности.

Семьям, оформившим единое пособие на детей в августе прошлого года, предстоит его переоформление в конце этого лета. Напомним, что выплаты назначаются сроком на один год, после чего требуется продление.

«Сириус», Сочи «Сириус», Сочи Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Перечислим ключевые нововведения.

  • Когда доход семьи упадет до МРОТ, пособия возможно увеличить с 50% до 75% или даже до 100% прожиточного минимума на ребенка.

  • Вводится новое требование: каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не менее четырех МРОТ (89 760 рублей за 12 месяцев при МРОТ 22 440 рублей).

  • Жители новых регионов освобождаются от требования по минимальному доходу.

  • Исключения предусмотрены для граждан, не работавших по уважительным причинам, включая беременность и уход за ребенком.

Улучшение для растущих семей: если пособие уже оформлено на других детей, а в августе родится еще один, то выплату на малыша назначат автоматически — никаких новых заявлений не требуется. Размер будет тот же, что и на других детей семьи.

Новые правила для водителей: штрафы станут больше?

Автомобилистов ждут существенные корректировки в правилах дорожного движения и практике применения санкций. Новые законы с 1 августа 2025 года вводят ключевое изменение в части оплаты штрафов.

До того была возможность оплатить только половину суммы штрафа в первые 20 дней. А теперь время, когда действует льгота, увеличено до месяца, но и размер скидки снижен — он составит лишь 25%. Приведем пример, чтобы было понятно.

  • Вы получили штраф в 3000 рублей.

  • Как было раньше: при быстрой оплате достаточно внести 1500 рублей.

  • Как сейчас: оплатить придется 2250 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом увеличиваются и базовые суммы штрафов. К тому же автомобилисты, систематически пренебрегающие ПДД, столкнутся с ужесточенными санкциями.

За неоднократные нарушения водителей ожидают не только существенные денежные взыскания, но и лишение водительского удостоверения.

Изменилась схема распределения денежных средств, поступающих от нарушителей ПДД. С конца лета эти финансовые потоки по большей части будут поступать напрямую в бюджеты регионов. На эти деньги собираются ремонтировать дорожное покрытие, ставить светофоры, улучшать переходы. Часть штрафных сборов все же отправится в федеральный бюджет.

Изменения в налоговом законодательстве и делопроизводстве

Бухгалтеры и бизнесмены столкнутся с несколькими важными нововведениями.

  • С 1 августа 2025 года при сдаче любой отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды через представителя (не руководителя организации) становится обязательным использование только машиночитаемой доверенности. Это доверенность, сформированная и подписанная электронной подписью доверителя через специальный сервис ФНС России.

  • Новые требования к Универсальному передаточному документу (УПД) вводятся с 1 августа 2025 года. Они ужесточают правила его оформления и обмена между контрагентами, что должно повысить прозрачность и снизить риски ошибок в налоговом учете.

Как новые законы повлияют на бизнес?

Для предпринимательского сообщества августовские нововведения несут не только новые возможности, но и обязательства.

  • С 1 августа по закону хозяйственное общество с одним участником получит право выступать единственным учредителем другого ООО или АО. Данное нововведение отменяет действующий сейчас запрет на такую структуру бизнеса, закрепленный в ГК РФ.

Закон содержит и другие важные изменения с 1 августа. Решения единственного акционера по вопросам общего собрания не требуют удостоверения, если иное не предусмотрено уставом компании. Данное положение распространяется на ситуации, когда акционер владеет всеми голосующими акциями общества.

Изменения в налоговом законодательстве Изменения в налоговом законодательстве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Инновационная система «Антикартель» поможет эффективно бороться с антиконкурентными соглашениями. Что будет делать система?

  • Автоматически анализировать все закупки.

    Быстро получать информацию из систем госорганов и от юрлиц.

  • Сокращать количество запросов, направляемых антимонопольным органом.

Закон о внедрении новой системы вступит в силу с 1 августа 2025 года.

Самолеты, игрушки, банковские карты: что еще изменится с 1 августа

Это, разумеется, не все изменения, что начнут действовать в последний летний месяц.

Новые законы с 1 августа 2025 года затрагивают разные сферы жизни. Кратко перечислим, о чем идет речь.

  • Хорошая новость для путешественников и деловых людей: с 1 августа 2025 года начнутся регулярные рейсы между Эр-Риядом (Саудовская Аравия) и Москвой.

  • Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить банковские карты (включая дебетовые и кредитные), лишь когда есть согласие одного из родителей или законных представителей. Существуют и исключения: оформить карту без согласия можно, если подросток признан полностью дееспособным.

  • Серьезные стандарты безопасности вводятся в отношении детских товаров: с 1 августа действует новый ГОСТ, четко регламентирующий классификацию игрушек по возрастам, типам использования, материалам и возможным рискам.

  • Одно из ключевых нововведений касается контроля спама и надоедливых рассылок. Теперь от них можно отказаться! Сделать это можно через личный кабинет сотового оператора. Поставщик услуг связи обязан остановить рассылку прямо на следующий день после обращения. А с осени незаконными станут и массовые обзвоны, если, конечно, вы не дали на них согласие.

законы
пенсии
выплаты
штрафы
пособия
законодательство
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело ждавшего политического убежища екатеринбуржца нашли в Лондоне
«Раз и навсегда»: Лавров сделал важное антисанкционное заявление
Автомобилистов по всей России могут дополнительно поддержать
Кабачковый бум! 6 небанальных способов заготовки кабачков на зиму
«Аэрофлот» возобновил полеты в одну страну
Названы топ-3 страны для недорогого пляжного отдыха в сентябре
Готовим вместе: легкие рецепты из смородины для зимних заготовок
Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб имуществу
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб при землетрясении
Лавров поблагодарил Сирию за безопасность россиян
Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России
Лавров обозначил искреннее отношение России к Сирии
Европа в панике из-за «кувалды» Трампа для Путина
В ЦБ высказались о сроках замены Visa и Mastercard
Глава «Автостата» оценил адекватность цен на российские автомобили Lada
Самую глубоководную колонию животных обнаружили в Марианской впадине
Новое руководство Сирии раскрыло, на какие отношения с Россией рассчитывает
Томский депутат объяснил угрозы в адрес местного жителя
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.