В Казахстане женщинам предложили выдавать бесплатные контрацептивы

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова предложила обеспечить женщин репродуктивного возраста бесплатными контрацептивами за счет местных бюджетов, сообщает Tengrinews. Инициатива, озвученная на заседании правительства, предусматривает предоставление противозачаточных средств, в том числе внутриматочных спиралей, представительницам уязвимых групп населения.

По ее словам, выдача контрацептивов будет организована на базе поликлиник во всех регионах страны, включая города республиканского значения. Эта мера направлена на профилактику нежелательных беременностей, а также на снижение показателей материнской и младенческой смертности, особенно при наличии медицинских противопоказаний к вынашиванию ребенка.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что широкая реклама гормональных контрацептивов опасна тем, что некоторые россиянки начнут самостоятельно назначать себе такие препараты. Она напомнила, что у таких противозачаточных средств есть масса побочных эффектов.