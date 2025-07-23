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23 июля 2025 в 17:26

Омбудсмен оценила идею рекламировать гормональные контрацептивы

Омбудсмен Волынец выступила против широкой рекламы гормональных контрацептивов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Широкая реклама гормональных контрацептивов опасна тем, что некоторые россиянки начнут самостоятельно назначать себе такие препараты, заявила НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она напомнила, что у таких противозачаточных средств есть масса побочных эффектов.

Как-то широко рекламировать это, рассказывать об этом по телевидению — неправильно, потому что это может привести к тому, что женщины будут идти в аптеку и просто покупать себе те препараты, чья упаковка им понравилась, — высказалась Волынец.

Она добавила, что даже витамины опасно принимать без рекомендации врача, не говоря уже о подобных контрацептивах. Женщинам, не планирующим беременность, нужно обращаться к врачам. Специалисты, в свою очередь, должны уведомить их обо всех рисках приема оральных контрацептивов.

Ранее сообщалось, что побочный эффект популярного орального контрацептива для женщин привел к смерти 29-летней британки в результате образования тромба. Медикам не удалось спасти пациентку, так как они поставили неверный диагноз — специалисты сочли, что трудности с дыханием возникли на фоне вирусной инфекции.

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