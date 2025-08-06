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06 августа 2025 в 08:47

Белый дом анонсировал выступление Трампа в Овальном кабинете

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, планирует выступить с заявлением из Овального кабинета, сообщили в пресс-службе Белого дома. При этом тема обращения американского лидера пока остается неизвестной. Уточняется, что речь главы государства будет освещать пул журналистов Белого дома.

В 04:30 дня (23:30 мск. — NEWS.ru) президент делает заявление в Овальном офисе, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Предполагается, что в ходе беседы стороны могут объявить о мирном соглашении.

До этого стало известно, что с момента инаугурации Трампа прошло уже шесть месяцев и 16 дней, но его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным еще не состоялась. Это самый долгий период ожидания саммита в современной истории России. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, нормализация отношений потребует времени из-за беспрецедентного ухудшения связей при экс-главе Белого дома Джо Байдене.

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