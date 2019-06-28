https://static.news.ru/photo/00d4ea38-99c9-11e9-9013-fa163e074e61_1024.jpg Интервью газете The Financial Times. С главным редактором издания Лайонелом Барбером (в центре) и главой московского бюро The Financial Times Генри Фойем Фото: kremlin.ru

Редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина накануне саммита «Большой двадцатки», назвал его собранным, но уклончивым собеседником.

Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя, — рассказал журналист о своих впечатлениях в эфире радиостанции LBC.

Барбер описал Путина также как «уклончивого и подкалывающего» собеседника, но в целом интервью он назвал «очень дружелюбным».

Как писал News.ru, Владимир Путин любит пить чай из своей термокружки, поэтому он пришёл с ней на ужин в честь лидеров стран «двадцатки», объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин постоянно берёт термос на мероприятия, в частности он был с ней на пресс-конференции и прямой линии.