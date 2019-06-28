https://static.news.ru/photo/53bcf054-99c6-11e9-bb80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский лидер Владимир Путин любит пить чай именно из своей термокружки, поэтому он пришёл с ней на ужин в честь лидеров стран «двадцатки», объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Российского государства появился на мероприятии с термосом, а глава Белого дома захватил с собой газировку.

Он постоянно пьёт чай из этого термоса, — сказал Песков.

Путин постоянно берёт термос на мероприятия, в частности он был с ней на пресс-конференции и прямой линии, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, Песков рассказал о первом дне российского президента на саммите G20 в Осаке. По словам представителя Кремля, день начался с неформальной встречи лидеров стран БРИКС. Стороны обсудили вопросы торговли и сотрудничество по борьбе с терроризмом. После первого заседания Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.