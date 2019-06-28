https://static.news.ru/photo/5d8d0e88-99ae-11e9-b8d7-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На проходящем в японском городе Осака саммите G20 был дан ужин в честь приезда зарубежных лидеров. Несмотря на множество разнообразных традиционных японских напитков, российский президент Владимир Путин и его американский коллега пришли «со своим».

Глава российского государства появился на ужине с термосом, а глава Белого дома захватил с собой газировку.

На кадрах, опубликованном в Twitter РИА Новости, видно, как российский лидер чокнулся своей термокружкой с бокалом американца, после тоста президента Японии Синдзо Абэ. Примечательно, что сидевший по левую руку от Путина глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер – не поддержал тост коллег и предпочёл перекусить в сухую.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

Судя по внешнему виду, в бокале Трампа была кола, пристрастие к которой американский лидер никогда не скрывал.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже рассказал журналистам, что в термокружке у Владимира Путина был чай, пишет argumenti.ru.

Ранее стало известно, что Путин провел полуторачасоввые переговоры с Трампом, писал News.ru. Лидеры смогли обсудить важные вопросы двухсторонних отношений и международной повестки, включая Сирию и Украину.