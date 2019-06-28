Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели встречу на саммите G20, проходящем в японской Осаке. Встреча президентов продлилась 1 час 20 минут. Сообщается, что лидеры двух стран в ходе встречи обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.
Илья Питалев/РИА Новости
kremlin.ru
kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka
Михаил Метцель/ТАСС
Илья Питалев/РИА Новости
kremlin.ru
Илья Питалев/РИА Новости
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС