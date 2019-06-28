В Швейцарии стартовал 89-й Женевский международный автосалон 2019 (International Geneva Motor Show 2019). В ходе мероприятия было представлено более 150 премьер в мире автомобилестроения. В этом году основной упор был сделан на супер- и концепт-кары, а в массовом сегменте новинок было ощутимо меньше. Самые интересные и актуальные — в галерее News.ru.