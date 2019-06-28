Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели встречу на саммите G20, проходящем в японской Осаке. Встреча президентов продлилась 1 час 20 минут. Сообщается, что лидеры двух стран в ходе встречи обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Илья Питалев/РИА Новости

kremlin.ru

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka

Михаил Метцель/ТАСС

Илья Питалев/РИА Новости

kremlin.ru

Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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