https://static.news.ru/photo/f2a27b34-99a4-11e9-a8df-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Pres

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал первом дне российского президента на саммите G20 в Осаке.

По словам представителя Кремля, день начался с неформальной встречи лидеров стран БРИКС, организованной Бразилией. Она прошла перед официальным открытием саммита. Путин встретился с президентами Бразилии и ЮАР, председателем КНР и премьер-министром Индии. Стороны обсудили вопросы нестабильности мировой торговли, необходимости реформировать ВТО и укрепления сотрудничества по борьбе с терроризмом.

Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться, – цитирует Пескова РИА Новости .

После первого заседания G20 Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Песков подчеркнул, что было затронуто много тем, но из-за ограничений по времени рассмотреть их углубленно не удалось. В частности, лидеры договорились мониторить факторы, мешающие расширению двустороннего сотрудничества.

Говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран, – заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков сообщил, что стороны обсудили международные отношения и торговлю, вопросы вооружения и стратегической стабильности, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию. Путин также пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы.

Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено, – добавил Песков.

Как ранее писал News.ru, после встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин провёл переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй. Встреча началась в закрытом режиме, в присутствии только переводчиков. Стороны обсуждали дело Скрипалей. Позже уже в расширенном составе лидеры говорили о ситуации в Сирии, Иране и на Украине.