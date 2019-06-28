https://static.news.ru/photo/e65bafac-99a0-11e9-99f3-fa163e074e61_1024.jpg Тереза Мэй и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На встрече в Японии на саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путина и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили широкий круг актуальных международных тем. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Состоялся достаточно детальный обмен мнениями по Сирии, Украине и Ирану, — сказал он.

Особое внимание сторонами было уделено обсуждению «яблока раздора» между Москвой и Лондоном — делу об отравлении Скрипалей в марте прошлого года в британском местечке Солсбери.

По словам Пескова, Путин и Мэй ответили друг другу на встрече тет-а-тет на все вопросы, касающиеся данной тематики, информирует ТАСС.

Она началась в формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос, — рассказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Москва и Лондон признали необходимость активизировать поиск новых форматов, чтобы оживить двустороннее взаимодействие.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провёл полуторачасовые переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, писал News.ru.