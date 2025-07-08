Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне

Посольство России в Лондоне оценило санкции Британии против войск РХБЗ Посольство РФ назвало тщетными санкции Британии против руководства войск РХБЗ

Введенные правительством Великобритании санкции против командования войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России бессмысленны и нелегитимны, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, опубликованном в Telegram. Соответствующие рестрикции британские власти ввели накануне, 7 июля.

Введение Лондоном бессмысленных «ограничений» против руководства российских войск радиационной, химической и биологической защиты — мера столь же саморазоблачительная, сколь и тщетная. Этой нелегитимной акцией британские власти вновь пытаются отвлечь внимание от многократно задокументированных случаев применения отравляющих веществ своей террористической клиентурой в ВСУ, — сказано в сообщении.

Посольство добавило, что на деле «озлобленные выпады Лондона» против российских военных только лишний раз доказывают успешность проводимой российскими военнослужащими работы по выявлению и преданию огласке преступлений Киева. Там подчеркнули, что Соединенное Королевство не сможет воспрепятствовать «героическому труду» российских войск РХБЗ.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что планируемые Евросоюзом новые жесткие антироссийские санкции станут последним средством объединения против РФ. Так он прокомментировал намерение Европы сдержать новыми рестрикциями продвижение Вооруженных сил России на Украине.