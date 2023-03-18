YouTube нашел способ поддержать Трампа на президентских выборах YouTube снял блокировку с канала Трампа

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Дональд Трамп

YouTube снял блокировку с канала экс-президента США Дональда Трампа и позволил ему вновь наполнять аккаунт контентом, сказано в заявлении сервиса в Twitter. Кроме того, платформа назвала бывшего главу Белого дома одним из главных кандидатов в президенты на выборах в 2024 году.

С сегодняшнего дня доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент, — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители YouTube подчеркнули, что считают важным дать Трампу возможность быть услышанным. При этом видеохостинг намерен и дальше следить за аккаунтом бывшего американского лидера, «как и за любыми другими каналами».

YouTube заблокировал аккаунт Трампа в 2021 году. Причиной этого, как сообщили в компании, стало то, что экс-президент своими выступлениями спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками 6 января — в день оглашения итогов президентских выборов Конгрессом США.

Ранее американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск спросил у пользователей, нужно ли разблокировать аккаунт экс-президента США. За сутки в опросе приняли участие более 15 млн пользователей: 51,8% высказались за то, чтобы Трампу восстановили аккаунт.

После этого ночью Twitter разблокировал страницу экс-президента США. Аккаунт отображается со всеми публикациями политика, сделанными до блокировки. Меньше чем за сутки на страницу подписалось более 50 млн пользователей.

Сам Трамп сказал, что не вернется в Twitter.