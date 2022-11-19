Маск запустил в Twitter опрос о судьбе аккаунта Трампа Маск запустил в Twitter опрос о восстановлении аккаунта Трампа

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Новый владелец Twitter Илон Маск спросил у пользователей cоцсети, которой владеет компания, надо ли ли разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Опрос продлится сутки, указал бизнесмен.

Восстановить бывшего президента Трампа, — такое утверждение содержится в опросе Маска.

Пользователи могут с ним согласиться, выбрав вариант «да» или отдать предпочтение варианту «нет».

При этом Маск напомнил пользователям поговорку «Голос народа — голос Бога». В опросе уже приняли участие 997 тысяч пользователей. Большинство из них — 62% — считает, что Трампу надо восстановить аккаунт. Соответственно, не хотят этого 38% пользователей.

Прежняя администрация Twitter запретила Трампу пользоваться площадкой в начале 2021 года. Тогда в Twitter посчитали, что экс-президент может использовать соцсеть для дестабилизации ситуации в США.

Ранее Илон Маск поставил сотрудников купленной им соцсети Twitter перед ультиматумом — остаться частью команды или быть уволенным с выплатой трехмесячной зарплаты. 16 ноября сотрудники получили письмо со ссылкой на вопрос, хотят ли они стать частью нового Twitter, с выбором «да или нет».