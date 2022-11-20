Трамп рассказал, вернется ли в Twitter Трамп заявил, что не вернется в Twitter

Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернется в Twitter, передает The Hill. Во время онлайн-выступления перед ежегодным собранием руководства Еврейской республиканской коалиции политик похвалил нового владельца соцсети Илона Маска, но отметил, что у Twitter сейчас много проблем, поэтому он останется на платформе Truth Social, которую создал сам после блокировки его аккаунта.

Я не вижу причин для этого, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит, — сказал Трамп.

Аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован администрацией соцсети из-за публикаций, посвященных атаке на Капитолий в января 2021 года. Тогда активисты пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.

Ранее Маск спросил у пользователей, нужно ли разблокировать аккаунт экс-президента США. За сутки в опросе приняли участие более 15 млн пользователей: 51,8% высказались за то, чтобы Трампу восстановили аккаунт.

После этого ночью Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США. Страница отображается со всеми прежними публикациями политика. Меньше чем за сутки на страницу подписалось более 50 млн пользователей.