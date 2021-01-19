СМИ: YouTube продлил блокировку канала Трампа из соображений безопасности

https://static.news.ru/photo/b09cc490-5af2-11eb-81f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Globa Look Press

Администрация видеохостинга YouTube продлила блокировку канала президента США Дональда Трампа на неделю. Такое решение было принято из соображений безопасности.

В свете обеспокоенности в связи с существующей угрозой насилия канал Дональда Трампа будет лишён возможности загрузки новых видео или ведения прямых эфиров как минимум ещё семь дней, — заявил американским СМИ источник в компании Google, владеющей сервисом YouTube, пишет «Интерфакс».

13 января NEWS.ru писал, что вслед за блокировкой аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook оказалась временно заморожена и его учётная запись на видеохостинге YouTube. В течение ближайшей недели на канал Трампа нельзя загружать новые видео.

Также пользователям теперь нельзя комментировать видеозаписи, которые уже есть на канале, так как существует риск новых провокаций и эскалации насилия.

Ранее Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками 6 января — в день оглашения итогов президентских выборов Конгрессом США.