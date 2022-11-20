Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в сети. До этого Маск провел опрос, в котором поинтересовался мнением пользователей, стоит ли разблокировать аккаунт бывшего американского лидера, а ныне — кандидата в президенты США. Фото разблокированного микроблога опубликовало РИА Новости.

«За» высказались почти 52% из 15 миллионов участников. Микроблог @realDonaldTrump был заморожен прежним руководством Twitter 8 января 2021 года, спустя два дня после штурма Капитолия, который устроили сторонники Трампа. Они пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.

Теперь страница Трампа вновь стала отображаться со всеми прежними публикациями. Сам политик еще ничего не написал, но пользователи уже оставляют там комментарии. Аккаунт бывшего президента набрал уже больше 1 млн подписчиков, их число резко растет и составляет примерно 680 тысяч за 20 минут.

Ранее предприниматель, владелец Twitter Илон Маск анонсировал функцию создания длинных постов в соцсети. По его словам, она будет внедрена в Twitter в ближайшее время. На сегодняшний день пользователи соцсети могут использовать в одном сообщении лишь 280 символов.