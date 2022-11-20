Число подписчиков Трампа в Twitter превысило 50 млн

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Число подписчиков экс-президента США Дональда Трампа в Twitter за несколько часов достигло 52 млн после того, как его аккаунт разблокировал новый владелец соцсети Илон Маск. В январе 2021 года руководство Twitter заблокировало аккаунт Трампа на фоне штурма Капитолия, который произошел 6 января прошлого года.

Маск провел опрос среди своих подписчиков, стоит ли ему восстанавливать аккаунт Трампа в Twitter. 51% проголосовавших выступили за разблокировку экс-президента США.

Страница Трампа вновь стала отображаться со всеми прежними публикациями. Сам политик еще ничего не написал, но пользователи уже оставляют ему комментарии.

Ранее Маск анонсировал функцию создания длинных постов в соцсети. По его словам, она будет внедрена в Twitter в ближайшее время. На сегодняшний день пользователи соцсети могут использовать в одном сообщении лишь 280 символов.

До этого портал Platformer сообщил, что Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным. По данным портала, пользователям будет предоставлен бесплатный лимит времени, которое можно провести в соцсети, после чего сайт предложит оплатить подписку.