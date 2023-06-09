«Я честен»: Байден отверг обвинения в коррупции Байден назвал чепухой заявления республиканцев о его причастности к коррупции

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал заявления представителей Республиканской партии о том, что он якобы причастен к коррупции, «чепухой», передает ТАСС. Американский лидер добавил, что никогда ранее не предпринимал попыток оказать влияние на решения Министерства юстиции США. По его словам, он является «честным» человеком.

Я честен, — заявил Байден.

Так глава государства отреагировал на появившуюся информацию о том, что против Байдена и его семьи дали показания в ФБР о причастности к коррупционной схеме во время его вице-президентства.

Ранее геополитический аналитик Брэндон Вейхерт заявил, что каждый раз, когда президент Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости США и ищет возможность добиться выгодных уступок. Так случилось и при инциденте в Колорадо, пока госсекретарь Энтони Блинкен высмеивал Россию в Хельсинки, американский лидер упал «на глазах у всего мира».

Инцидент произошел 1 июня. Церемония вручения дипломов продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников. Отдав очередной диплом, Байден захотел покинуть сцену, однако сделав два шага, глава Белого дома споткнулся и упал. Когда ему помогли подняться, он обернулся и показал на пол, видимо, объясняя, за что зацепился.