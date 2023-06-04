В США увидели плохой знак в падении Байдена перед насмешкой в адрес России 19FortyFive: падение Байдена на фоне насмешки в адрес России оказалось знаком для мира

Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Джо Байден

Каждый раз, когда президент Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости США и ищет возможность добиться выгодных уступок. Так случилось и при инциденте в Колорадо, пока госсекретатрь Энтони Блинкен высмеивал Россию в Хельсинки, сообщил геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.

Автор публикации отметил, что пока Блинкен смеялся над Россией, называя ее армию «второй на Украине», Байден упал на глазах у всего мира.

Весь остальной мир — как друзья, так и враги, ищут возможности каждый раз, когда сорок шестой президент [США Джо Байден] падает <...>. Мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда Соединенные Штаты настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам, — подчеркнул бывший сотрудник конгресса.

Вейхерт считает, что 80-летний Байден уже не справляется с президентским графиком работы. По его мнению, и российская спецоперация на Украине началась во многом из-за того, что руководство России считало Байдена слабым. Теперь же Вашингтон тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы поменять такое мнение, заключил аналитик.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил об «эмоциональной привязанности» Джо Байдена к Украине. Вместе с тем он отметил, что при смене власти в Соединенных Штатах Америки ситуация может измениться коренным образом.