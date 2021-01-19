Володин сравнил штурмовавших Капитолий с политзаключёнными

https://static.news.ru/photo/950f6f36-5a46-11eb-b180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Ernst - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Соединённые Штаты Америки называли всех участников несанкционированных политических акций борцами за свободу. Однако штурмовавших Капитолий они окрестили внутренними террористами. Теперь американские власти должны будут признать, что у них либо действует политика двойных стандартов, либо то, что задержанные в Вашингтоне пострадали за свои политические убеждения. С таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

6 января на митинге своих сторонников действующий глава Белого дома Дональд Трамп призвал людей идти в сторону Капитолия, где на заседании конгресса утверждали Байдена новым президентом США. Протестующие сумели ворваться в здание Капитолия и помешать заседанию. Погибли четыре сторонника Трампа и один полицейский. Позже заседание было возобновлено.

Инаугурация Байдена состоится 20 января. Штурмовавших Капитолий людей назвали «внутренними террористами». ФБР выявляет протестующих, против них заводятся уголовные дела.

Володин подчеркнул, что американцы участников политических несанкционированных акций в других странах называют борцами за свободу.

Когда всё то же самое произошло в самих США, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15–20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключённые. Давайте называть вещи своими именами, — цитирует Володина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле воздерживаются от оценок дестабилизации внутреннего положения в США.