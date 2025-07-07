Володин раскрыл, когда Никитина рассмотрят на должность главы Минтранса Володин: рассмотрение Никитина на пост главы Минтранса в Госдуме пройдет 8 июля

Рассмотрение кандидатуры исполняющего обязанности министра транспорта России Андрея Никитина на пост главы ведомства пройдет в Госдуме во вторник, 8 июля, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые передает пресс-служба Думы, встречи Никитина с профильным комитетом и фракциями пройдут 7 июля.

Рассмотрение кандидатуры на должность федерального министра состоится на пленарном заседании завтра, 8 июля. Встречи Андрея Никитина с профильным комитетом и фракциями пройдут сегодня, — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин выдвинул в Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность главы Минтранса. Он занимал пост заместителя министра транспорта с февраля 2025 года. В этой роли он отвечал за цифровую трансформацию, внедрение информационных технологий и автоматизацию в транспортной отрасли, а также разработку стратегии ее развития.

Ранее сообщалось, что 7 июля Роман Старовойт покинул пост министра транспорта России. Он занимал должность главы ведомства с 14 мая 2024 года. Указ об отставке Старовойта подписал президент РФ Владимир Путин.

Позже стало известно, что Старовойта нашли мертвым. По данным СК России, его тело обнаружили с огнестрельным ранением в Одинцовском городском округе.