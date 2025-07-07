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07 июля 2025 в 17:20

Мишустин выдвинул кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность главы Минтранса РФ, передает пресс-служба правительства. В понедельник, 7 июля, президент России Владимир Путин своим указом назначил Никитина временно исполняющим обязанности министра транспорта.

Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что Никитин родился в 1979 году в Москве. Он окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2011 по 2017 год Никитин руководил АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В феврале 2017 года он занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области, а в сентябре того же года победил на губернаторских выборах. В 2022 году избиратели вновь доверили ему руководство регионом.

С февраля 2025 года Никитин занимал пост заместителя министра транспорта. В этой должности он отвечал за цифровую трансформацию, внедрение информационных технологий и автоматизацию в транспортной отрасли, а также разработку стратегии ее развития.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что кандидатура Андрея Никитина на пост исполняющего обязанности главы Минтранса была лучшей из всех возможных. Он уточнил, что именно поэтому Владимир Путин провел назначение.

Михаил Мишустин
правительство РФ
Андрей Никитин
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