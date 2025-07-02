В США заподозрили Трампа в укрывательстве фактов дела P. Diddy

В соцсети X набирает популярность теория о том, что президент США Дональд Трамп поспособствовал тому, чтобы на три пункта дела рэпера P. Diddy закрыли глаза, передает Telegram-канал «Сейчас, срочно». В материале говорится: американский президент сам принимал участие в незаконных вечеринках.

Суд признал P. Diddy виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, ему вынесли вердикт по двум из пяти пунктов дела. Остальные три пункта Трамп, как считают пользователи соцсети, замял, чтобы спасти собственную репутацию и скрыть свое присутствие на мероприятиях.

Ранее стало известно, что P. Diddy смог поговорить с матерью и детьми, присутствовавшими в зале суда, пообещав первой, что с ним все будет в порядке. Отмечается, что адвокаты артиста разрабатывают дальнейшую стратегию защиты. Судья Арун Субраманиан призвал присяжных продолжить обсуждение, сохраняя объективность, и отказался принимать частичный вердикт.

До этого рэпер отказался от сделки по признанию вины за три дня до суда. Детали отклоненного соглашения не разглашаются. Судья Арун Субраманиан спросил P. Diddy, отказывается ли он от предложения федеральных прокуроров, которое избавило бы его от большого тюремного срока.