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04 августа 2025 в 13:17

В США шестиметровый кит погиб после столкновения с катером

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кит столкнулся с катером у побережья штата Нью-Джерси в Соединенных Штатах, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Центр по исследованию выброшенных на берег морских млекопитающих (MMSC). По его информации, это был малый полосатик длиной около шести метров. В результате животное погибло.

Кит погиб в субботу днем после того, как в него врезалась лодка в заливе Барнегат в округе Оушен, штат Нью-Джерси, — говорится в публикации.

Уточняется, что от удара сам катер едва не перевернулся. Кроме того, один из пассажиров упал за борт. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись два катера. Инцидент произошел в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра. В результате одна из лодок перевернулась.

До этого в Вологодской области мужчина погиб на реке Кубене, столкнувшись с моторной лодкой. Он находился в воде всего в девяти метрах от берега, когда его рука попала в винт катера. В результате мужчине оторвало конечность.

США
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