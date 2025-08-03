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03 августа 2025 в 12:54

Мужчина потерял руку и умер на диком пляже

В Вологодской области мужчина попал под винт катера во время купания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На реке Кубене в Вологодской области мужчина погиб, столкнувшись с моторной лодкой, передает пресс-служба МЧС. Он находился в воде всего в девяти метрах от берега, когда его рука попала в винт катера. В результате мужчине оторвало руку.

Как сообщили в экстренных службах, 31-летний мужчина купался на диком пляже. В какой-то момент рядом прошла моторная лодка, и ее винт травмировал находившегося в воде отдыхающего.

Свидетели происшествия вытащили пострадавшего из воды и вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученных травм. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

В Санкт-Петербурге россиянка чудом выжила во время прогулки на катере, который внезапно начал тонуть. Девушка оказалась зажата под навесом судна и не могла выбраться из-за сильного течения и паники. Супруг подруги заметил, что она не всплывает, и бросился в воду, чтобы спасти ее.

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