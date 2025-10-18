В США рассказали, в чем Трамп заподозрил Украину после встречи с Зеленским

В США рассказали, в чем Трамп заподозрил Украину после встречи с Зеленским CNN: у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации конфликта

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, прошедшей 17 октября, заподозрил Украину в стремлении к эскалации конфликта, сообщает CNN. Согласно информации источника, во время «прямой и честной» беседы в Белом доме американский лидер ясно дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты.

У Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными (территориальными. — NEWS.ru) потерями во время предстоящей суровой зимы, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что переговоры между президентами Соединенных Штатов и Украины выявили серьезные разногласия по ключевому вопросу. Инсайдеры утверждают, что встреча оказалась крайне непростой для обеих сторон. Диалог проходил в напряженной атмосфере и временами вызывал дискомфорт.

До этого глава Белого дома назвал встречу с украинским лидером очень интересной и сердечной. Однако республиканец призвал своего оппонента пойти на мирное соглашение с Россией.