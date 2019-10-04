https://static.news.ru/photo/bed4fd02-e744-11e9-abe0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить число сотрудников Совета национальной безопасности страны.

Исходя из обнародованной информации, это решение связано с необходимостью сделать внешнеполитическое подразделение «более гибким». Лидер принял меры по сокращению штата в связи со вступлением в должность нового советника главы государства по вопросам нацбезопасности Роберта О`Брайена.

По другим источникам, увольнения сотрудников Совета являются следствием скандала, возникшего из-за телефонного разговора Трампа и украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg. Стенограмма беседы двух глав государств стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении руководителя Белого дома.

Уволенные в результате решения лидера представители ведомства вернутся на свои прежние рабочие места.

Отставка предыдущего советника по нацбезопасности Джона Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Рухани.

Как писал News.ru, американский лидер прокомментировал назначение Роберта О`Брайена на указанную должность. Трамп заявил, что он будет «фантастическим советником» по нацбезопасности.