Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить число сотрудников Совета национальной безопасности страны.
Исходя из обнародованной информации, это решение связано с необходимостью сделать внешнеполитическое подразделение «более гибким». Лидер принял меры по сокращению штата в связи со вступлением в должность нового советника главы государства по вопросам нацбезопасности Роберта О`Брайена.
По другим источникам, увольнения сотрудников Совета являются следствием скандала, возникшего из-за телефонного разговора Трампа и украинского коллеги Владимира Зеленского,
Уволенные в результате решения лидера представители ведомства вернутся на свои прежние рабочие места.
Отставка предыдущего советника по нацбезопасности Джона Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Рухани.
Как писал News.ru, американский лидер прокомментировал назначение Роберта О`Брайена на указанную должность. Трамп заявил, что он будет «фантастическим советником» по нацбезопасности.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен