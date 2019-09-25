Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно». Что касается темы финансовой помощи Незалежной со стороны Соединённых штатов, то она не поднималась, отмечает
Как сообщает «
Ранее, как писал News.ru, Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента Трампа. Об этом рассказала спикер Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.