https://static.news.ru/photo/affa7e20-dfa0-11e9-8bb8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Она появилась на сайте американской администрации. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно». Что касается темы финансовой помощи Незалежной со стороны Соединённых штатов, то она не поднималась, отмечает РИА Новости .

Как сообщает « Интерфакс », документ составлен, основываясь на записях сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

Ранее, как писал News.ru, Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента Трампа. Об этом рассказала спикер Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.