Трамп обещает добиться мира на Украине за 24 часа. Как он это сделает? NEWS.ru выяснил, насколько тема Украины актуальна для американского общества и сможет ли Трамп использовать ее в своей избирательной кампании

Фото: Brandon Bell/POOL/Global Look Press

Дональд Трамп

Закончить конфликт на Украине за 24 часа выразил готовность экс-президент США Дональд Трамп в случае своего избрания на новый срок. NEWS.ru выяснил, как он намерен это сделать, волнует ли тема Украины американское общество и сможет ли Трамп использовать ее в своей избирательной кампании.

Сколько денег Запад потратил на Украину

В конце февраля глава американского Минфина Джанет Эллен в ходе визита в Киев оценила объемы американской помощи — финансовой, военной, гуманитарной — в $50 млрд.

Суммарная поддержка Украины со стороны Евросоюза, по словам верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики Жозепа Борреля, в середине января приближалась к 50 миллиардам евро.

Интересна ли судьба Украины рядовым американцам

По данным проведенного в январе опроса Gallup, 65% американцев выступают в поддержку амбиций Киева вернуть под свой контроль территории, ставшие частью России, даже если это приведет к затягиванию конфликта. За его скорейшее завершение даже ценой территориальных уступок выступает 31% жителей США.

Если смотреть на эти цифры с точки зрения политических предпочтений участников опроса, то за поддержку Украины выступает 81% сторонников Демпартии, 53% — республиканцев и 59% представителей других политических сил. В пользу немедленного завершения конфликта высказываются 16% демократов, 41% республиканцев и 38% сторонников других партий.

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Как тема Украины будет использована на выборах президента США

«Украина будет одной из главных тем на выборах президента США. Эта тема должна показать избирателю, способна ли Америка оставаться глобальным полицейским, то есть сверхдержавой», — отметил в беседе с NEWS.ru историк, публицист Павел Пряников.

Потому, считает он, президенту США Джо Байдену лучше всего успеть закончить конфликт на Украине хотя бы промежуточной победой — остановкой горячей фазы конфликта.

«Это должно произойти до сентября, максимум первой половины октября 2024 года», — добавил эксперт.

Однако для Байдена, в отличие от Трампа, важно не просто завершить конфликт, а сделать это на своих условиях.

«Для Байдена на Украине решается судьба будущего мирового либерального порядка. Для Байдена это ключевой момент», — объяснил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Правда ли Трамп хочет остановить конфликт на Украине или это игра?

Трамп в случае своего избрания может пойти навстречу требованиям России для скорейшего завершения конфликта. Но добиться этого будет в любом случае нелегко, уверен эксперт.

«Когда Трамп пришел к власти, он пытался улучшить российско-американские отношения и был заблокирован со стороны истеблишмента. Сейчас это предвыборные обещания, он может все что угодно говорить», — пояснил Блохин.

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

И даже в случае избрания Трампа быстрого решения, по мнению эксперта, ожидать не стоит.

«Даже если Штаты дадут команду остановиться, на самой Украине еще будет процесс инерции», — добавил Блохин.

Каким образом Трамп хочет остановить конфликт на Украине

По словам Трампа, если нынешняя американская администрация не доведет дело до ядерной войны, то он проведет «очень легкие» переговоры с президентами Украины и России и за сутки положит конец этому противостоянию.

«Если к тому времени вопрос не будет разрешен, я решу его в течение 24 часов с Зеленским и с Путиным. Мы проведем очень легкие переговоры. Но я не хочу говорить вам, как это будет, потому что иначе я не смогу их провести», — заявил бывший хозяин Белого дома в интервью каналу Fox News.

Он выразил сожаление, что раньше, чем через полтора года, до очередных выборов президента США, мирные переговоры по Украине вряд ли будут возможны.

«Это долгое время, и тем временем война рискует стать гораздо хуже», — добавил Трамп.

По его мнению, все может закончиться ядерным конфликтом, по сравнению с которым Первая и Вторая мировые войны покажутся «пирожными». Он так же выразил уверенность, что конфликт на Украине не начался, если бы его переизбрали на второй срок в 2020 году.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Какие шансы у Трампа для выдвижения от республиканцев

«Оцениваю шансы Трампа добраться до выборов как 50 на 50. Демократы, скорее всего, попытаются привлечь его к уголовной ответственности, пусть и по какой-то легкой статье, чтобы не допустить до выборов», — считает Павел Пряников.

На прошлой неделе Трамп заявил своим сторонникам, что его собираются арестовать по открытому несколько лет назад делу о выплатах за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В посте в своей соцсети Truth Social бывший президент призвал сторонников выходить на акции протеста, чтобы защитить его.

Дэниелс утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом и что во время его президентской кампании получила за неразглашение информации об этом $130 тыс. Американская прокуратура посчитала тайные выплаты нарушением законов о финансировании избирательных кампаний и начала расследование. Кроме того, Трампа подозревают в налоговых махинациях.

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп

Несмотря на эти скандалы, пока Трамп выглядит наиболее сильным кандидатом от Республиканской партии, считает Блохин. Самым вероятным конкурентом на праймериз сейчас называют губернатора Флориды республиканца Рона Десантиса, который крайне успешно переизбрался на второй срок осенью прошлого года.

«По последним опросам Трамп лидирует. У Трампа поддержка среди республиканцев 40%, у Десантиса порядка 18%. Про Марко Рубио и Теда Круза я вообще не говорю. То есть Трамп — самый популярный кандидат сейчас среди республиканцев», — подчеркнул Блохин.

По данным проведенного на прошлой неделе опроса Harvard CAPS-Harris Poll, сейчас на президентских праймериз за Трампа готовы проголосовать 28% американцев, за губернатора Флориды Рона Десантиса — 14%. За бывшего вице-президента Майка Пенса — 8%. За остальных еще меньше. Не определились пока 21% сторонников Республиканской партии.

Пойдет ли Байден на второй срок

Согласно опросу, 60% американцев сейчас выступают против выдвижения Джо Байдена на второй срок. А если на президентских выборах в 2024 году встретятся Байден и Трамп, то Трамп бы победил. 45% граждан США готовы отдать голос кандидату от республиканцев, а демократу только 41%.

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

«Байден будет делать заявления о том, что пойдет на второй срок. Он не может такие заявления не делать, потому что его задача — вселить уверенность в демократический электорат. Но в реальности на второй срок Байден не пойдет. Ему дай Бог этот досидеть до конца», — заключил Блохин.