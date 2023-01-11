Политолог оценил кандидатуру губернатора Флориды на пост президента США Политолог Дробницкий назвал губернатора Десантис хорошим кандидатом в президенты США

Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Рон Десантис

На данный момент сложно сказать, станет ли губернатор Флориды Рон Десантис баллотироваться на пост президента США, рассказал Lenta.ru политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, Десантис является хорошим кандидатом, так как он является хорошим администратором и имеет опыт управления целым штатом — в США приветствуется опыт губернаторских полномочий. Но эксперт подчеркнул, что решение о выдвижении Десантиса пока не принято, а вопрос, когда оно будет принято, остается открытым.

Десантис — очень хороший кандидат, тем более что у него послужной список хороший. Он реально в армии послужил, хороший администратор, у него за спиной губернаторские полномочия, которые всегда в Америке приветствовались, но пока решения не принято, — рассказал Дробницкий.

Политолог объяснил, что кандидаты, которые слишком рано заявляют о президентских амбициях, могут быстро набрать рейтинг, но потом он снижается, так как уже к моменту праймериз публика устает от него. Фактор новизны кандидата в таком случае перестает играть роль, из-за чего с него сбивается фокус внимания, уточнил эксперт. По его мнению, именно поэтому Десантис мог бы взять «тактическую паузу» до лета и не заявлять о планах баллотироваться на пост президента США.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Соответствующий текст опубликован на странице политика в Twitter. По его словам, он будет баллотироваться в том случае, если республиканцы не отрекутся от Трампа.