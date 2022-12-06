Соратник Трампа захотел баллотироваться в президенты США Экс-советник Трампа Болтон заявил о готовности участвовать в выборах президента США

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Соотвествующий текст опубликован на странице политика в Twitter. По его словам, он будет баллотироваться в том случае, если республиканцы не отрекутся от Трампа.

Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке, - написал Болтон.

Политик работал в качестве советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах.

Ранее Болтон в интервью газете The Guardian заявил, что объявивший о намерении принять участие в выборах президента США 2024 года экс-глава государства Дональд Трамп теряет поддержку, Республиканской партии необходимо «свежее лицо». Он сообщил, что провел собственный опрос и выяснил, что в течение двух последних лет бывший президент теряет популярность в партии. Подходящим кандидатом для участия в выборах Болтон назвал губернатора Флориды Рона Десантиса, который выиграл переизбрание 8 ноября с большим отрывом от конкурентов.

В свою очередь американский предприниматель Илон Маск также сообщил, что готов поддержать на выборах президента США в 2024 году кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса. При этом сам Десантис официально еще не объявлял о своих президентских амбициях.