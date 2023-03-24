The Hill: США ждут пять угроз из-за выборов президента в 2024 году Аналитик Адамс: Россия может победить в украинском конфликте из-за выборов президента в США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американцы должны бояться президентских выборов в 2024 году, поскольку поскольку они связаны с пятью взрывоопасными угрозами для страны, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на The Hill. Аналитик издания Майра Адамс считает, что ослабление Вашингтона может может привести к победе России в украинском конфликте. Помимо того, Штатам грозят проблемы из-за фейковых новостей, противостояния экс-президента Дональда Трампа с Джо Байденом и возможным очередным штурмом Капитолия недовольными гражданами.

Россия в конечном итоге может одержать победу и угрожать странам НАТО <...> Вот почему американцы должны бояться президентских выборов в следующем году, — пишет Адамс.

Аналитик отметила, что в год президентских выборов США не смогут уследить за действиями России и Китая. По ее мнению, Москва и Пекин могут воспользоваться ослабленным положением Вашингтона, чтобы скоординировать агрессию в Европе и Азии. Адамс обратила внимание на проблему «украденных выборов». Она считает, что в 2024 году все может закончиться народными волнениями и, возможно, очередной попыткой захвата Капитолия, как это было в 2021 году. Фейковые новости также могут дестабилизировать ситуацию в стране, вводя население в заблуждение. Также аналитик выделила в качестве проблемы ситуацию с уголовным преследованием Дональда Трампа, которая подогревает общественное недовольство в стране. Помимо того, многим американцам не нравится, что предстоящие выборы могут стать матч-реваншем между действующим президентом Байденом и Трампом.

Опрос, проведенный ABC в феврале 2023 года, показал, что 62% американцев были бы «недовольны» или «сердиты», если бы Байден выиграл переизбрание, в то время как 56% чувствуют то же самое по отношению к Трампу, — пишет издание.

Политолог Рафаэль Ордуханян ранее заявил, что в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины и сократить поставки вооружения. Экс-президент также может попытаться договориться с Россией о прекращении конфликта, предположил эксперт.