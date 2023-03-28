Трамп призвал немедленно положить конец конфликту на Украине

Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News выразил свое недовольство действиями текущей администрации США и призвал немедленно положить конец конфликту на Украине. Трамп заявил, что власть в стране сейчас контролируют люди, которые не знают, что делают.

Трамп также повторил свою позицию о том, что он готов разрешить конфликт за сутки. Он отметил, что переговоры будут очень простыми, но не стал раскрывать подробности своего плана, поскольку в противном случае он не сможет его реализовать.

Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает, — подчеркнул бывший президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что это именно он начал поставлять оружие на Украину. Он также упрекнул своего предшественника Барака Обаму в неэффективности работы с Киевом по данному вопросу и вновь пообещал решить вопрос украинского кризиса в случае своей победы на выборах в 2024 году. Он отметил, что Барак Обама направлял Киеву исключительно «подушки», то есть нелетальное оружие.

Также на днях Трамп предположил, что во время государственного визита председателя КНР в Москву Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали мироустройство на ближайшие сто лет.