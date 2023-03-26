Трамп заявил, что это он начал поставку вооружений Украине

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что это именно он начал поставлять оружие на Украину. Он также упрекнул своего предшественника Барака Обаму в неэффективности работы с Киевом по данному вопросу и вновь пообещал решить вопрос украинского кризиса в случае своей победы на выборах в 2024 году. Слова политика, прозвучали в ходе выступления на митинге сторонников в Уэйко, штат Техас.

Я дал им сотни и сотни Javelin, — сказал, в частности, Трамп.

Он отметил, что Барак Обама направлял Киеву исключительно «подушки», то есть нелетальное оружие.

Также Трамп снова повторил обещание покончить с кризисом на Украине в течение 24 часов после своего утверждения в Белом доме. Ранее экс-президент уже давал подобные обещания, но ни разу не объяснял, каким образом он планирует этого добиться.

Ранее в ходе выступления Трамп подверг критике администрацию действующего главы государства Джо Байдена и высказал возмущение текущим экономическим и политическим положением страны. Он также назвал Штаты «банановой республикой» и сравнил их в нынешнем состоянии с СССР времен правления Сталина.

Также Трамп предположил, что во время государственного визита председателя КНР в Москву Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали мироустройство на ближайшие сто лет.