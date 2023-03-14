Политолог: Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США Политолог Ордуханян: Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США

Фото: U.S. Army

РСЗО HIMARS

В случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины и сократить поставки вооружения, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Рафаэль Ордуханян. Он также может попытаться договориться с Россией о прекращении конфликта, предположил эксперт.

От Трампа, вероятно, можно ожидать разворота по украинскому вопросу, но не потому что он проникся позицией России, а потому что действовать он будет от противного по отношению к своим оппонентам, — считает Ордуханян.

Политолог подчеркнул, что Трамп может отказаться от поддержки Украины из-за сложной ситуации с экономикой США. Сделка с Россией позволит Трампу предотвратить в Штатах жесточайший кризис и депрессию, уточнил эксперт. По его словам, из-за этого Вашингтон не сможет реализовать свои амбиции на территориях бывшего СССР.

Трамп ранее заявил, что в случае его победы на выборах в 2024 году размеры помощи для Украины во многом будут зависеть от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. До этого Трамп сказал, что победа Украины гораздо важнее для Европы, чем для США. По словам 45-го президента США, на европейских союзников приходится лишь небольшая доля от всей помощи, оказываемой Киеву, на которую нынешняя администрация Джо Байдена выделяет миллиарды долларов.