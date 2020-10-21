Трамп намерен уволить директора ФБР после президентских выборов

https://static.news.ru/photo/1121aa02-142a-11eb-9507-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Рей Фото: Tom Williams/Pool via CNP

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей может покинуть пост после выборов президентов США 3 ноября. Как сообщает The Washington Post, американский лидер Дональд Трамп прорабатывает такой сценарий на случай победы в голосовании.

По данным источника, Трамп недоволен не только главой ФБР, но и также работой генерального прокурора Уильяма Барра. Президент считает, что они не отреагировали должным образом на скандалы вокруг кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена и его сына Хантера. По мнению Трампа, ФБР и Минюст, возглавляемый Барром, должны были начать расследование.

Глава Белого дома разочарован в том, что эти ведомства не проявляют должную активность накануне выборов, чтобы придать большее ускорение кампании Трампа. Президент надеялся, что расследование в отношении Байдена и его сына станет таким же катализатором, как и в 2016 году. Возглавлявший тогда ФБР Джеймс Коми за несколько дней до выборов объявил о возобновлении разбирательства вокруг соперницы Трампа в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон. Она обвинялась в том, что использовала личную электронную почту в служебных целях. Буквально накануне выборов Коми уведомил общественность о том, что Клинтон остаётся неподсудной, однако должный резонанс был получен.

Источник также отмечает, что Трамп не единственный, кто недоволен работой Кристофера Рея. Он считает это назначение одним из самых неудачных своих кадровых решений, и с ним согласен помощник президента Дэниел Скавино, а также руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

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