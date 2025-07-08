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08 июля 2025 в 14:36

В Госдуме спрогнозировали отношения с США после поставок оружия Украине

Депутат Белик: США не изменят отношения с Россией из-за поставок оружия

Фото: defense.gov

Москва и Вашингтон останутся в прежних отношениях даже при условии поставок американского оружия Украине, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик корреспонденту NEWS.ru. Парламентарий уверен: вооружение передадут Киеву по остаточному принципу.

Скорее всего, Пентагон сделает ревизию своих запасов и поставит то, что не составляет существенной ценности для Штатов. Потому что жертвовать собственными арсеналами ради помощи Украине США не будут. Полагаю, что на отношениях с Россией это не скажется. Мы не можем говорить о резком потеплении между Москвой и Вашингтоном, но диалог есть, и он идет вне зависимости от громких заявлений о поставке оружия Киеву, — подчеркнул Белик.

Парламентарий объяснил противоречивые высказывания о поставках оружия президента США Дональда Трампа приближающимися выборами. Американскому президенту приходится лавировать, чтобы не утратить контроль над конгрессом, резюмировал депутат Госдумы.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для комплексов ПВО Patriot. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц выражал готовность закупить дополнительные батареи ПВО у США и направить их Киеву.

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