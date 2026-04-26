Стрельба на встрече Трампа: последние новости, раненые, реакция президента

Президента США Дональда Трампа экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне — в отеле Washington Hilton раздалась стрельба. Что американский лидер сказал по этому поводу, что известно о стрелявшем?

Как прошла эвакуация Трампа и чиновников

Как только раздались звуки стрельбы, агенты Секретной службы моментально окружили главу государства и вывели его и первую леди из зала.

На мероприятии в Washington Hilton, помимо президента США и его супруги Мелании Трамп, были замечены вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По данным Reuters, всего среди гостей было более 2600 человек. Когда прозвучали выстрелы, часть приглашенных бросилась к выходу, а другие искали укрытие. Здание отеля оцепили.

Что известно о стрелке

По информации Секретной службы США, стрельба началась в фойе отеля рядом с главным пунктом досмотра. Очевидцы сообщили, что слышали от четырех до нескольких выстрелов, которые некоторые журналисты сначала приняли за звук упавших тарелок с едой.

Появились первые фотографии и видео с задержанным стрелком. По предварительной информации, его зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, и он родом из Калифорнии. По данным СМИ, Аллен был вооружен дробовиком и намеревался прорваться через охрану к залу, где выступал Дональд Трамп. Он успел выстрелить в сотрудника Секретной службы.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш сообщил, что стрелявшему предъявят несколько обвинений.

«Расследование продолжается. Я ожидаю, что в ближайшее время будут предъявлены обвинения... Многочисленные обвинения, связанные со стрельбой, с незаконным хранением огнестрельного оружия, а также со всем остальным, что мы сможем предъявить этому парню», — сказал Бланш журналистам.

Позднее Трамп подтвердил, что один из офицеров службы безопасности был ранен при стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома, но чувствует себя хорошо.

«Один сотрудник был ранен, но его спасло то, что на нем был очень хороший бронежилет. В него стреляли с очень близкого расстояния из очень мощного оружия, и бронежилет сработал как надо», — сказал Трамп журналистам.

Что Трамп сказал после стрельбы

Президент США раскритиковал безопасность отеля в Вашингтоне, где недавно произошла стрельба.

«Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание», — заявил он на пресс-конференции после сорванного из-за стрельбы мероприятия.

Президент добавил, что инцидент со стрельбой на ужине с его участием подтверждает необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.

Кроме того, Трамп рассказал, что у стрелявшего на званом ужине с журналистами было несколько единиц оружия.

«Это было, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы», — сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что никто из его администрации, включая первую леди, не пострадал.

«Первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полном порядке», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social после инцидента.

