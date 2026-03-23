Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 17:06

Стало известно, почему последние два года Трампа могут обернуться кошмаром

Наймушин: демократы усложнят Трампу оставшиеся два года из-за войны в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Продолжающаяся война в Иране может стоить Республиканской партии контроля над Конгрессом США, считает руководитель редакции Северной и Латинской Америки РИА Новости Игорь Наймушин. По его словам, которые приводит ИС «Вести», таким образом оставшиеся два года президентства могут стать для американского лидера Дональда Трампа крайне сложными.

И это продолжает звучать буквально каждый день из уст американских сил Демократической партии. <…> Все это, конечно, приближает нас к тому моменту, когда республиканцы рискуют в действительности потерять Конгресс, и тогда следующие два года администрации Дональда Трампа рискуют превратиться для него, но если не в кошмар, то уж точно в очень сложный период нахождения у власти, — полагает Наймушин.

Он подчеркнул, что демократы активно используют эту тему в своей риторике. По его словам, политические оппоненты обвиняют администрацию Трампа в том, что она втягивает страну в бессмысленную войну.

Ранее американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.