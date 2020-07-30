США хотят окончательно вывести войска из Афганистана в 2021 году

https://static.news.ru/photo/c4e37e8e-d27c-11ea-9faa-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов заключили соглашение с запрещённой в России террористической организацией «Талибан». США выведут свои войска из Афганистана.

Об этом рассказал государственный секретарь страны Майк Помпео в ходе выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передаёт ТАСС.

Мы достигнем нуля [по дислоцированным в Афганистане военнослужащим США], мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года, — сказал он.

В настоящий момент число военных удалось сократить примерно на 50% по отношению к недавнему пику. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон работает над мирным урегулированием и примирением в Афганистане. Он выразил надежду на продолжение диалога внутри страны.

29 февраля 2020 года лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана.

Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры между властями Афганистана и «Талибаном» могут пройти в Дохе (Катар).