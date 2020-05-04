В Афганистане погибли 18 военных при взрыве автомобиля

В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, погибли 18 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).
Теракт произошёл в афганской провинции Гильменд на юге страны в воскресенье вечером, 3 мая. Автомобиль взорвался возле контрольно-пропускного пункта афганской национальной армии и национального директората безопасности в районе Нахре Серадж.
Как
В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Омар Звак сообщил о пяти погибших и пяти раненых военнослужащих.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные совершили нападение на КПП в провинции Забул в Афганистане. Погибли, по разным данным, от 22 до 25 сотрудников силовых структур.
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