В Афганистане погибли 18 военных при взрыве автомобиля

https://static.news.ru/photo/482213dc-8dd6-11ea-8db5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, погибли 18 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).

Теракт произошёл в афганской провинции Гильменд на юге страны в воскресенье вечером, 3 мая. Автомобиль взорвался возле контрольно-пропускного пункта афганской национальной армии и национального директората безопасности в районе Нахре Серадж.

Как сообщает TOLO News со ссылкой на источник в силовых структурах, в результате атаки КПП был полностью разрушен.

В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Омар Звак сообщил о пяти погибших и пяти раненых военнослужащих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные совершили нападение на КПП в провинции Забул в Афганистане. Погибли, по разным данным, от 22 до 25 сотрудников силовых структур.