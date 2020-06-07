Представители афганского правительства и талибы могут встретиться в Катаре

Переговоры между властями Афганистана и «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в РФ) могут пройти в Дохе (Катар).
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По данным телеканала, афганские власти перед встречей могут освободить из тюрем около 5 тысяч талибов. Порядка 2,7 тысячи заключённых были выпущены ранее. «Талибан» в ответ может освободить некоторое число пленных из числа лиц, связанных с правительством.
29 февраля лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Как писал NEWS.ru, афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.
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