Представители афганского правительства и талибы могут встретиться в Катаре

https://static.news.ru/photo/3707d794-a8d4-11ea-a3da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Переговоры между властями Афганистана и «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в РФ) могут пройти в Дохе (Катар).

Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на ряд источников. В частности, готовность афганского правительства отправить переговорщиков в Катар подтвердил официальный представитель президента Афганистана Седик Седикки. Представители талибов также подтверждают возможность встречи в Дохе.

По данным телеканала, афганские власти перед встречей могут освободить из тюрем около 5 тысяч талибов. Порядка 2,7 тысячи заключённых были выпущены ранее. «Талибан» в ответ может освободить некоторое число пленных из числа лиц, связанных с правительством.

29 февраля лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Как писал NEWS.ru, афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.