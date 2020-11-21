СМИ: Байден не спешит в суд из-за отказа властей США признать его победу

https://static.news.ru/photo/d68b986a-2cdb-11eb-9bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: HROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не считает пока необходимым обращаться в суд, чтобы вынудить действующую администрацию и профильные ведомства признать его избранным руководителем страны, заявила советник переходной команды политика Джен Псаки 22 ноября.

Таким образом она ответила на вопрос журналистов, готов ли Байден оформить иск в суд из-за того, что процедура передачи руководящих полномочий в США ещё не началась.

Обращение в суд не является нашим приоритетом. В ином случае мы бы сделали это несколько дней назад. Мы уже две недели точно знаем исход голосования. <...> Мы будем продолжать давить [на администрацию республиканца и действующего президента США Дональда Трампа], но это будем не только мы. Я считаю, что такое давление будет возрастать с каждым днём, — рассказала Псаки в эфире телеканала CNN.

Байден, который, вероятно, станет новым президентом Соединённых Штатов, объявит назначения на ключевые посты в стране 24 ноября, сообщил будущий глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн.

Накануне в США прошли выборы президента. Официально результаты голосования ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп в очередной раз заявил, что выиграл президентские выборы, завершившиеся 3 ноября. Он подчеркнул, что скоро всё выяснится. После выступления действующий глава государства не стал отвечать на вопросы журналистов. Трамп покинул комнату, не пояснив, что именно выяснится, и умолчав, что его соперник от демократов Джо Байден набрал почти 80 млн голосов.