Большинство американцев будут искать альтернативу Байдену на выборах-2024

Большинство американцев будут искать альтернативу Байдену на выборах-2024Fox News: 60% американских избирателей не готовы голосовать за Байдена
Шестеро из каждых 10 американских избирателей проголосовали бы на выборах 2024 года не за нынешнего президента Джо Байдена, а за другого кандидата, если бы выборы состоялись сейчас. Деятельность Байдена на посту президента не одобряют 52% избирателей, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого телеканалом Fox News.
Нынешнего руководителя американской администрации
В опросе, состоявшемся с 16 по 19 января, принял участие 1001 зарегистрированный избиратель.
Ранее в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине его президентства, Байдену открыто указали, что Белый дом терпит поражение по таким ключевым проектам, как социально-экономическая инициатива Build Back Better о выплатах семьям с низким доходом и законопроект о реформе избирательного права. Свой вклад в ситуацию вносит и пандемия коронавируса, продолжающаяся вопреки обещанию Байдена «остановить» пандемию и вернуть страну к нормальной жизни. На неодобрение деятельности действующего президента также повлияли вывод войск из Афганистана и сложная экономическая обстановка.