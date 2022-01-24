Большинство американцев будут искать альтернативу Байдену на выборах-2024

Шестеро из каждых 10 американских избирателей проголосовали бы на выборах 2024 года не за нынешнего президента Джо Байдена, а за другого кандидата, если бы выборы состоялись сейчас. Деятельность Байдена на посту президента не одобряют 52% избирателей, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого телеканалом Fox News.

Нынешнего руководителя американской администрации готовы поддержать 36% избирателей, а «точно» отдал бы за него свой голос лишь 21% избирателей. 44% избирателей «определённо» проголосовали бы за кого-то другого. При этом 52% жителей США заявили, что недовольны мерами Байдена по противостоянию COVID-19. В начале прошлого года такое мнение выражали 34%.

В опросе, состоявшемся с 16 по 19 января, принял участие 1001 зарегистрированный избиратель.

Ранее в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине его президентства, Байдену открыто указали, что Белый дом терпит поражение по таким ключевым проектам, как социально-экономическая инициатива Build Back Better о выплатах семьям с низким доходом и законопроект о реформе избирательного права. Свой вклад в ситуацию вносит и пандемия коронавируса, продолжающаяся вопреки обещанию Байдена «остановить» пандемию и вернуть страну к нормальной жизни. На неодобрение деятельности действующего президента также повлияли вывод войск из Афганистана и сложная экономическая обстановка.