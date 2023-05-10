Семью Байдена уличили в незаконном получении крупной суммы из-за рубежа Конгресс США уличил семью Байдена в получении более $10 млн из-за рубежа

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Члены семьи президента США Джо Байдена получили более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая, заявил глава комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Джеймс Комер со ссылкой на расследование конгресса. Он заявил, что это незаконно, а также обвинил главу государства во лжи, передает ТАСС.

Комер пояснил, что речь идет о времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По его словам, будущий хозяин Белого дома скрыл этот факт, претендуя на пост президента.

Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью в 2020 году. И он продолжает сейчас лгать американскому народу. Байдены получили миллионы долларов из Китая. Невообразимо, чтобы президент не знал об этом, — цитирует конгрессмена агентство.

Ранее член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что члены семьи Байдена организовали предприятие, которое направлено на получение прямой финансовой выгоды от его пребывания на посту президента. Она также обвинила семью хозяина Белого дома в получении денег из иностранных государств. Конгрессвумен подчеркнула, что они с коллегами намерены расследовать «развивающуюся сеть коррупции и фейковых компаний», которые переводили денежные средства на личные счета семьи Байдена.