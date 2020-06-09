Республиканцы предложат новые санкции против РФ, Ирана и Китая

https://static.news.ru/photo/23f1e3aa-aa11-11ea-ab3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби заявил о планах предложить новые санкции против России, Китая и Ирана. Известно, что ограничения будут связаны с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.

Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану, — сказал Стьюби в эфире Fox Business.

Кроме того, он добавил, что республиканцы предложат запретить финпомощь Соединённых Штатов Ливану.

Ранее Министерство торговли США включило 33 китайские компании в чёрный список за связь с китайским правительством. В перечень попали организации, зарегистрированные в Гонконге, на Каймановых островах и в Китае. Ряд организаций, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Также Минфин США внёс в санкционный список санкций более ста судов и транспортных компаний Ирана, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, писал NEWS.ru.