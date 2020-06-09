Республиканцы предложат новые санкции против РФ, Ирана и Китая

Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби заявил о планах предложить новые санкции против России, Китая и Ирана. Известно, что ограничения будут связаны с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.
Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану, — сказал Стьюби в эфире Fox Business.
Кроме того, он добавил, что республиканцы предложат запретить финпомощь Соединённых Штатов Ливану.
Ранее Министерство торговли США включило 33 китайские компании в чёрный список за связь с китайским правительством. В перечень попали организации, зарегистрированные в Гонконге, на Каймановых островах и в Китае. Ряд организаций, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Также Минфин США внёс в санкционный список санкций более ста судов и транспортных компаний Ирана, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, писал NEWS.ru.
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