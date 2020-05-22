США включили 33 китайские организации в чёрный список

https://static.news.ru/photo/085ba6fc-ff90-11e9-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Министерство торговли США расширило санкционный список компаний, связанных с китайским правительством. В перечень попали организации, зарегистрированные в КНР, Гонконге и на Каймановых островах.

24 правительственные и коммерческие организации вносятся в чёрный список за причастность к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США, — цитирует ТАСС заявление министерства.

Ещё девять организаций оказались под санкциями за причастность, по мнению американских властей, к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как писал NEWS.ru, 20 мая США расширили санкции против иранской нефтяной промышленности. В список попали девять граждан страны и три компании.