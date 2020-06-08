Минфин США расширил список санкций по Ирану

https://static.news.ru/photo/d5e2e41c-a99c-11ea-ae6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Минфин США внёс в санкционный список санкций более ста судов и транспортных компаний Ирана, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Согласно документу, в список вошли нефтеналивные танкеры под флагом Ирана и транспортные компании, связанные с перевозкой энергоресурсов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что администрация президента США обдумывает возможность применения экстренных мер в отношении иранских танкеров, которые везут в Венесуэлу топливо. Вашингтон рассчитывает отсечь Иран от топливных поставок в рамках уже намеченной санкционной политики в отношении правительства президента Николаса Мадуро.

Как писал NEWS.ru, Каракас обещает обеспечить сопровождение кораблям, которые следуют из Исламской Республики. Это повышает риски прямой конфронтации между американскими и ирано-венесуэльскими силами в море.