Администрация президента США обдумывает возможность применения экстренных мер в отношении иранских танкеров, которые везут в Венесуэлу топливо. «На столе» несколько вариантов. В это время Каракас обещает обеспечить сопровождение кораблям, которые следуют из Исламской Республики. Это повышает риски прямой конфронтации между американскими и ирано-венесуэльскими силами в море.
О том, что вооружённые силы Венесуэлы обеспечат сопровождение танкеров с топливом,
Все эти суда после вхождения в нашу исключительную экономическую зону будут сопровождаться кораблями и самолетами вооружённых сил Венесуэлы, чтобы выразить иранскому народу большую благодарность за солидарность и сотрудничество в условиях трудностей, с которыми сталкивается мир из-за коронавируса, — пояснил военачальник.
В середине этого месяца власти Боливарианской Республики уже сообщали о преследовании американскими силами топливных танкеров, которые следовали в Венесуэлу из Ирана. Это, по оценкам Каракаса, противоречит международным нормам и идёт в нарушение прав граждан республики.
Вполне вероятно, в ближайшее время США сделают так, что пять танкеров, которые находятся на пути в Венесуэлу, будут остановлены для проведения проверок в Карибском море. Об этом со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа
В Иране просчитывают эти варианты. Министр обороны Исламской Республики Амир Хатами уже заявил, что Тегеран не потерпит преследований иранских танкеров готов по необходимости оказать решительное противодействие мерам американцев. В минувшие выходные заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал к себе посла Швейцарии, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, и предостерёг Белый дом от жёстких мер в Карибском море. Дипломат заявил, что «в случае любого рода угрозы в отношении иранских судов незамедлительно последует решительная реакция со стороны Ирана».
У администрации Трампа ещё нет единого мнения по поводу того, насколько жёстким должен быть американский ответ на поставки иранского топлива Боливарианской Республике. В приоритете — возможность введения санкций, в том числе — против команд судов, которые идут под флагом Ирана. Пакет соответствующих предложений должен уже лечь на стол Трампу. Некоторые из представителей президентской администрации придерживаются той точки зрения, что ограничительные меры с американской стороны должны быть введены лишь в том случае, если поставки топлива будут осуществляться на регулярной основе. Однако иранская помощь Каракасу и без того приобрела систематический характер. Так, Иран ведёт поставку материалов, специалистов и оборудования для того, чтобы восстановить работу элементов крупного нефтеперерабатывающего комплекса на полуострове Парагуана в Венесуэле. Находящаяся под американскими санкциями иранская авиакомпания Mahan Air неоднократно была уличена в транзите из аэропорта Тегерана в аэропорт имени Хосефа Камехо, который обслуживает полуостров.
Вашингтон рассчитывает отсечь Иран от топливных поставок в рамках уже намеченной санкционной политики в отношении правительства президента Николаса Мадуро. В экспертной среде опасаются, что любые действия кораблей американских ВМС в отношении иранских или венесуэльских судов могут привести к довольно жёсткому конфронтационному сценарию в Карибском море. Как показал январь этого года, Вашингтон может применить силу, если это отвечает его конъюнктурным интересам. Это спроецирует зону рисков, связанных с Ираном, ещё и на Карибское море, что прибавит работы американскому командованию.
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