Администрация президента США обдумывает возможность применения экстренных мер в отношении иранских танкеров, которые везут в Венесуэлу топливо. «На столе» несколько вариантов. В это время Каракас обещает обеспечить сопровождение кораблям, которые следуют из Исламской Республики. Это повышает риски прямой конфронтации между американскими и ирано-венесуэльскими силами в море.

О том, что вооружённые силы Венесуэлы обеспечат сопровождение танкеров с топливом, заявил в телеэфире министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Все эти суда после вхождения в нашу исключительную экономическую зону будут сопровождаться кораблями и самолетами вооружённых сил Венесуэлы, чтобы выразить иранскому народу большую благодарность за солидарность и сотрудничество в условиях трудностей, с которыми сталкивается мир из-за коронавируса, — пояснил военачальник.

В середине этого месяца власти Боливарианской Республики уже сообщали о преследовании американскими силами топливных танкеров, которые следовали в Венесуэлу из Ирана. Это, по оценкам Каракаса, противоречит международным нормам и идёт в нарушение прав граждан республики.

Official U.S. Navy Page/flickr.com

Вполне вероятно, в ближайшее время США сделают так, что пять танкеров, которые находятся на пути в Венесуэлу, будут остановлены для проведения проверок в Карибском море. Об этом со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа сообщает Wall Street Journal. По их словам, американские власти также обдумывают возможность добиться через суд разрешения на конфискацию танкеров за нарушение американского законодательства. Однако, как подчёркивает газета, это гипотетически может быть сделано лишь тогда, когда корабли на обратном пути из Венесуэлы могут остановиться в каком-либо из портов для дозаправки.

В Иране просчитывают эти варианты. Министр обороны Исламской Республики Амир Хатами уже заявил, что Тегеран не потерпит преследований иранских танкеров готов по необходимости оказать решительное противодействие мерам американцев. В минувшие выходные заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал к себе посла Швейцарии, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, и предостерёг Белый дом от жёстких мер в Карибском море. Дипломат заявил, что «в случае любого рода угрозы в отношении иранских судов незамедлительно последует решительная реакция со стороны Ирана».

Official U.S. Navy Page/flickr.com

У администрации Трампа ещё нет единого мнения по поводу того, насколько жёстким должен быть американский ответ на поставки иранского топлива Боливарианской Республике. В приоритете — возможность введения санкций, в том числе — против команд судов, которые идут под флагом Ирана. Пакет соответствующих предложений должен уже лечь на стол Трампу. Некоторые из представителей президентской администрации придерживаются той точки зрения, что ограничительные меры с американской стороны должны быть введены лишь в том случае, если поставки топлива будут осуществляться на регулярной основе. Однако иранская помощь Каракасу и без того приобрела систематический характер. Так, Иран ведёт поставку материалов, специалистов и оборудования для того, чтобы восстановить работу элементов крупного нефтеперерабатывающего комплекса на полуострове Парагуана в Венесуэле. Находящаяся под американскими санкциями иранская авиакомпания Mahan Air неоднократно была уличена в транзите из аэропорта Тегерана в аэропорт имени Хосефа Камехо, который обслуживает полуостров.

Вашингтон рассчитывает отсечь Иран от топливных поставок в рамках уже намеченной санкционной политики в отношении правительства президента Николаса Мадуро. В экспертной среде опасаются, что любые действия кораблей американских ВМС в отношении иранских или венесуэльских судов могут привести к довольно жёсткому конфронтационному сценарию в Карибском море. Как показал январь этого года, Вашингтон может применить силу, если это отвечает его конъюнктурным интересам. Это спроецирует зону рисков, связанных с Ираном, ещё и на Карибское море, что прибавит работы американскому командованию.